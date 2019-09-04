Джонсон намерен провести внеочередные выборы в британский парламент 15 октября

"Если этот законопроект, означающий нашу сдачу в плен, будет принят, то народу этой страны придется высказаться по поводу того, что они предпочитают, на всеобщих выборах 15 октября", - сказал премьер-министр.

Причиной для назначения выборов стал демарш британской оппозиции, которая 4 сентября намерена провести через Палату общин законопроект, открывающий возможность для того, чтобы перенести дату выхода королевства из ЕС с 31 октября на более поздний срок и заблокировать возможность Brexit без сделки с Брюсселем.

По словам Джонсона, правительство планирует прийти к соглашению ЕС по Brexit к саммиту Евросоюза, который состоится 17 октября. "Наша стратегия переговоров заключается в том, чтобы заключить сделку к саммиту Евросоюза 17 октября и вывести нашу страну из сообщества 31 октября", - сказал он.

Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, встретившийся в среду утром с лидерами других оппозиционных сил в Палате общин, заявил, что хотя оппозиция и заинтересована в том, чтобы выборы в парламент состоялись как можно скорее, пока она не будет поддерживать инициативу Джонсона об их проведении. Чтобы назначить дату проведения внеочередных выборов, правительству необходимо заручиться поддержкой 2/3 всех депутатов Палаты общин, что возможно лишь при поддержке лейбористов. Как настаивает Корбин, новые выборы должны состояться лишь после того, как законодатели исключат возможность осуществления Brexit без сделки.

Вечером 3 сентября правительство Джонсона потерпело свое первое поражение в Палате общин. Лояльным главе кабмина членам правящей в меньшинстве Консервативной партии не удалось остановить инициативу оппозиции, которая большинством в 27 голосов наделила законодателей правом рассмотреть законопроект, призванный помешать планам Джонсона, который был намерен вывести Великобританию из Евросоюза не позднее 31 октября - со сделкой об условиях "развода" с Брюсселем или без таковой.

В ходе голосования на сторону оппозиции встал 21 депутат-консерватор. Выступившие против Джонсона парламентарии-тори были исключены из партии вечером того же дня. Таким образом сейчас консерваторы располагают лишь 288 депутатскими мандатами, еще 10 голосов им могут предоставить находящаяся в союзе с правительством Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии. При этом оппозиционные партии, а также исключенные тори располагают в общей сложности 340 голосами в нижней палате британского парламента.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй - предшественницы Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который пообещал, что не допустит новой отсрочки Brexit, и что страна покинет ЕС без сделки с Брюсселем, если тот не согласится с требованием Лондона.

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