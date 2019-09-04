Transparency International раскритиковала Зеленского за желание расширить свои полномочия

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Международная неправительственная организация Transparency International раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за внесенный им в Верховную раду законопроект о поправках в конституцию, которые расширяют его полномочия.

"Полномочия главы государства назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР), создавать другие регуляторные органы могут привести к неоправданной концентрации власти в его руках", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского отделения организации.

Во вторник Рада поддержала данную инициативу президента и направила ее на согласование в Конституционный суд.

Однако в Transparency International уверены, что "по своей природе НАБУ, ГБР и даже государственные регуляторные органы являются органами исполнительной власти". "Следовательно, именно на правительство должны возлагаться полномочия, которые предлагается отдать президенту", - сказано в заявлении организации.

Украина является парламентско-президентской республикой, в которой права президента существенно ограничены, в том числе в плане кадровых назначений. У него есть право лишь предлагать на должность главу МИД, министра обороны и руководителя Службы безопасности. Они составляют так называемую президентскую квоту. Тем не менее последнее слово все равно остается за депутатами Верховной радой, которые могут и не согласиться с выбором главы государства.