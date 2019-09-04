Ягланд считает, что исключение РФ из СЕ имело бы гибельные последствия для Европы

ТАСС, 4 сентября. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд считает, что полное исключение России из организации могло повлечь гибельные последствия для всех европейских стран. Такое мнение Ягланд высказал в среду в интервью швейцарской вещательной компании SRF.

"Это самая могущественная страна Европы и мировая держава. Хотя в этой стране и есть большие проблемы, для Европы исключение России [из СЕ] имело бы гибельные последствия, - сказал генсек. - Без правовых связей с Россией было бы гораздо сложнее найти решения множества конфликтов - на Украине, в Грузии и Молдавии".

Ягланд также рассказал об общем недовольстве членов Совета Европы по поводу невозможности участия РФ в ряде процедур Парламентской ассамблеи (ПАСЕ). "В конце концов большинство осознало, что так дальше продолжаться не может. Россия одной ногой в Совете, другой вне - это не дело. С одной стороны РФ должна соблюдать постановления ЕСПЧ, а с другой у нее не было права голоса. Мы же не организация ООН, в рамках которой можно сотрудничать по усмотрению", - поделился норвежец.

Он также подчеркнул, что полномочия РФ были восстановлены не ради выплат по задолженности. "Мы захотели снова видеть Россию полноправным членом не из-за этих выплат. Для нас смысл был в том, чтобы снова иметь возможность действовать в интересах российских граждан в России", - заявил генсек.

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Выплата Москвой взноса в Совет Европы была заморожена в 2017 году.

29 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны по взносам в СЕ за 2017-2018 годы. 26 июня участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. После этого стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет СЕ за 2019 год, а в среду в организации сообщили, что выплаты по задолженности поступили почти в полном объеме.