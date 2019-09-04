Мэр Тбилиси считает неприемлемым, чтобы Грузия отказалась от российских туристов

ТБИЛИСИ, 4 сентября. /ТАСС/. Грузия готова принимать любых туристов, и разговоры о том, что стране не нужны туристы из РФ, являются категорически неприемлемыми. Об этом в среду заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге до заседания правительства города.

"Отношение вроде того, что нам не нужны российские туристы, является категорически неприемлемым. К счастью, эту мысль озвучивают только в узких политических кругах. Мы готовы принять туристов из всех стран так, чтобы их безопасность в стране или в городе максимально была обеспечена. В первую очередь это является важным для развития экономики нашего города и страны", - сказал Каладзе, не уточняя, какие именно политики выступают против туристов из РФ.

Подавший в понедельник в отставку премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 12 августа заявил, что из-за отсутствия российских туристов экономика страны пострадала на $60 млн.

8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан РФ в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты попытались прорваться в здание законодательного органа, требуя отставки Ираклия Кобахидзе, занимавшего в тот момент пост председателя парламента, и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега, являющийся президентом МАП, вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.