{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019

Моди в Twitter назвал на русском языке саммит с Путиным на ВЭФ эпохальным событием

Премьер Индии заявил, что рассмотрел весь спектр индийско-российских отношений в ходе подробных обсуждений с президентом России
Премьер-министр Индии Нарендра Моди Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 4 сентября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду опубликовал сообщение на русском языке в своем Twitter, в котором назвал состоявшиеся на полях Восточного экономического форума переговоры с президентом России Владимиром Путиным эпохальным событием.

"Саммит с президентом Путиным: эпохальное событие в истории эпохальной дружбы! Я рад участию в 20-м ежегодном индийско-российском саммите", - говорится в сообщении главы правительства. - Мы рассмотрели весь спектр индийско-российских отношений в ходе подробных обсуждений с президентом Путиным. Наши переговоры придадут силы двусторонним связям".

Ранее Моди на русском языке поблагодарил Путина за совместный визит на территорию судостроительного комплекса "Звезда".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, НарендраВЭФ-2019
Brexit
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в британский парламент 15 октября
Причиной стал демарш оппозиции, которая намерена провести через Палату общин законопроект, который позволит перенести Brexit с 31 октября на более поздний срок
Читать полностью