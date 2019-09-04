Моди в Twitter назвал на русском языке саммит с Путиным на ВЭФ эпохальным событием

ТАСС, 4 сентября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду опубликовал сообщение на русском языке в своем Twitter, в котором назвал состоявшиеся на полях Восточного экономического форума переговоры с президентом России Владимиром Путиным эпохальным событием.

"Саммит с президентом Путиным: эпохальное событие в истории эпохальной дружбы! Я рад участию в 20-м ежегодном индийско-российском саммите", - говорится в сообщении главы правительства. - Мы рассмотрели весь спектр индийско-российских отношений в ходе подробных обсуждений с президентом Путиным. Наши переговоры придадут силы двусторонним связям".