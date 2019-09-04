Моди в Twitter назвал на русском языке саммит с Путиным на ВЭФ эпохальным событием

ТАСС, 4 сентября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду опубликовал сообщение на русском языке в своем Twitter, в котором назвал состоявшиеся на полях Восточного экономического форума переговоры с президентом России Владимиром Путиным эпохальным событием.
"Саммит с президентом Путиным: эпохальное событие в истории эпохальной дружбы! Я рад участию в 20-м ежегодном индийско-российском саммите", - говорится в сообщении главы правительства. - Мы рассмотрели весь спектр индийско-российских отношений в ходе подробных обсуждений с президентом Путиным. Наши переговоры придадут силы двусторонним связям".
Саммит с Президентом Путиным:— Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2019
Эпохальное событие в истории эпохальной дружбы!
Я рад участию в 20-м ежегодном индийско-российском саммите. @KremlinRussia pic.twitter.com/SSmvu9DonD
Ранее Моди на русском языке поблагодарил Путина за совместный визит на территорию судостроительного комплекса "Звезда".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.