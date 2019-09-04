Нижняя палата парламента Казахстана начинает переход на латиницу

НУР-СУЛТАН, 4 сентября. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана с началом новой сессии начинает использовать в своей работе казахский алфавит в латинской графике. Об этом сообщает в среду пресс-служба палаты.

"Новая сессия в Мажилисе ознаменовалась еще одним важным событием: Мажилис переходит на латинский шрифт. Все надписи в здании и фамилии депутатов, выступающих на пленарном заседании, написаны на латинице", - говорится в сообщении. При этом раздел сайта нижней палаты, где размещена информация на казахском языке, пока представлен на кириллице.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября 2017 года подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Правительству было поручено обеспечить поэтапный переход на латиницу до 2025 года. В новом алфавите будет 32 буквы, а также вводятся диакритические знаки (акуты - штрихи над буквами).

Казахский является в Казахстане государственным языком, на данный момент используется алфавит на основе кириллицы. Также в соответствии с конституцией республики, в госучреждениях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.