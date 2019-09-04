МИД Украины заявил, что не согласится на особый статус в Евросюзе

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. МИД Украины высказался в среду категорически против озвученной ранее Словенией идеи предложить Киеву и Анкаре вместо полноценного членства в Евросоюзе некий особый статус.

"Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в конституции нашего государства, - заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко. - Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС".

В комментарии агентству Укринформ она также отметила, что посол Украины в Республике Словения проводит сейчас встречи с официальными представителями Любляны с целью "информирования о достижениях Украины на пути к реализации этой стратегической цели".

Выступая на проходившем в словенском городе Блед 14-м Стратегическом форуме, президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить странам Западных Балкан полноценное членство в ЕС, а Украине и Турции - особый статус.