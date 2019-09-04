ВС Пакистана считают, что Индия заронила зерно войны, лишив Джамму и Кашмир статуса штата

ТАСС, 4 сентября. Решение Индии лишить особого статуса бывший индийский штат Джамму и Кашмир ставит под угрозу безопасность в регионе. С таким заявлением в среду выступил официальный представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур на пресс-конференции.

"Ситуация в Кашмире представляет большую опасность для региона. Действия Индии на данной территории сеют зерно войны", - цитирует газета The Express Tribune Гафура.

Он также заявил, что Кашмир является важной для Пакистана артерией, которую "Исламабад готов защищать любой ценой". Помимо этого Асиф Гафур выразил солидарность кашмирцам, заверив их в поддержке со стороны Пакистана.

Отношения между Индией и Пакистаном серьезно обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение, правительство страны выслало индийского посла из Исламабада и отозвало своего посла из Нью-Дели.