Госсекретарь Совбеза: Минск строит взаимоотношения с НАТО не в ущерб сотрудничеству с РФ

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Белоруссия выстраивает свои взаимоотношения с НАТО и другими западными партнерами не в ущерб сотрудничеству с Российской Федерацией. Об этом заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась после встречи с президентом Александром Лукашенко.

"Наши взаимоотношения ни с блоком НАТО, ни с нашими соседями - они не в ущерб сотрудничеству с Российской Федерацией. Мы развиваем контакты и с нашими западными соседями, и с Россией", - отметил Зась, слова которого приводит агентство БелТА.

Госсекретарь Совбеза проинформировал Лукашенко о состоявшейся 30 августа в Варшаве встрече госсекретарей Совбезов Белоруссии, Украины и Польши с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. "Нельзя говорить, что мы, допустим, собрались в Варшаве и там разговаривали против кого-то или интриги там плели. Ни в коем случае. Наши партнеры прекрасно знают, и там тоже об этом говорилось, что Россия - наш стратегический союзник и партнер", - заверил госсекретарь Совбеза республики.

Зась сообщил, что на следующей неделе в Белоруссию приедет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Это плановая поездка. Она ни в коем случае не увязана с какими-то международными событиями", - подчеркнул Зась. "У нас вынесены для обсуждения определенные вопросы, они где-то коррелируются [с тем, что обсуждалось в Варшаве]. И по состоянию международных механизмов контроля над вооружениями, и по обеспечению информационной безопасности", - сказал госсекретарь.

"Нельзя эти вопросы решать только с одним вектором. Важно выстраивать диалог именно со всеми участниками в этом регионе", - добавил он.