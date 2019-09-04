США изучают предложение Макрона о кредитной линии Ирану для сохранения ядерной сделки

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока изучают предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о выделении Ирану кредитной линии на $15 млрд для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил в среду постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд на брифинге в Брюсселе.

"Что касается инициативы Макрона по кредиту для Ирана, правительство США изучает это. Вопрос кредитной линии изучается, и на данный момент никаких других комментариев нет", - подчеркнул он. В то же время Сондлэнд отметил, что "политика США в отношении Ирана заключается в поддержании максимального давления на Тегеран".

Ранее президент Франции предложил США частично разрешить европейским компаниям приобретать нефть у Ирана или предоставить Тегерану кредитную линию на 15 млрд долларов, чтобы обеспечить возвращение Ирана к полному соблюдению СВПД. США в одностороннем порядке полностью запретили приобретение нефти у Ирана. Компании, которые продолжают покупать иранскую нефть, автоматически попадают под американские экстерриториальные санкции.

В новость была внесена правка (15:31 мск) - уточняется размер кредита для Ирана.