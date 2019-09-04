Кабмин рекомендовал Зеленскому уволить Кличко с должности главы администрации Киева

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом в среду сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы обратились с представлением в офис президента на увольнение господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает", - сказал премьер по итогам заседания правительства.

Гончарук подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу принимает президент. "У меня есть убеждение, что коррупционная практика в Киеве не прекратилась, все еще есть группы влияния, которые оказывают давление на деятельность администрации", - сказал он, добавив, что новый глава администрации должен будет исправить эту ситуацию.

Кличко был избран мэром Киева 5 июня 2014 года, пост главы городской госадминистрации он занимает с 25 июня 2014 года.