Лондон дополнительно потратит £2 млрд на Brexit

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид объявил о выделении дополнительных £2 млрд ($2,44 млрд) на комплекс мер, связанных с выходом Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом он заявил, выступая в среду в Палате общин британского парламента.

"В первые дни на посту главы Минфина я выделил £2,1 млрд ($2,6 млрд) дополнительных средств на Brexit и подготовку к выходу без соглашения. Сегодня я могу сообщить о том, что мы обеспечим дополнительные £2 млрд на реализацию Brexit на следующий год. Это означает больше сотрудников пограничной службы, улучшенная транспортная инфраструктура в наших портах", - сказал он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.