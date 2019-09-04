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Переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Медведчук: переговоры об обмене идут успешно, но информация о нем будет по факту

Это вопрос, в первую очередь, официальной власти, отметил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией ведутся успешно, однако информацию о нем можно ждать по факту. Об этом в среду заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Вопрос обмена - это вопрос, в первую очередь, официальной власти, то есть президента [Владимира] Зеленского и его команды. Но я считаю, что переговорный процесс, который ведет его команда, успешный, и в ближайшее время мы все будем получать информацию об этом обмене", - заявил он в эфире украинского телеканала NewsOne.

"Когда будет обмен, тогда, я думаю, и будет соответствующая информация", - добавил он.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 2 сентября сообщила, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжаются. По ее словам, для того, чтобы обмен состоялся, требуется провести еще ряд юридических процедур. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Кремль не будет анонсировать дату обмена из-за чувствительности темы.

Теги
УкраинаРоссияПереговоры по обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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