СМИ: непрямые переговоры между сепаратистами и властями Йемена начались в Джидде

ТАСС, 4 сентября. Представители официальный властей Йемена и сторонников сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) начали переговоры в саудовском городе Джидда о перспективах урегулирования ситуации в южнойеменских провинциях. Об этом сообщил в среду телеканал Al-Mayadeen.

По имеющейся информации, в Джидде начались "непрямые переговоры между ответственными представителями правительства Йемена и делегацией, представляющей ЮПС".

Несколько часов назад вице-премьер и глава МВД Йемена Ахмед аль-Майсари заявил, что признанные международным сообществом власти Йемена "не будут сидеть за одним столом переговоров с ЮПС". Согласно его высказыванию, правительственные силы "войной или миром" вернутся в Аден и не отдадут его тем, кто следует планам по раздроблению Йемена.

Во вторник сообщалось, что делегация ЮПС во главе с лидером сепаратистов Айдарусом аз-Зубейди прибыла в Джидду для обсуждения с официальными лицами королевства перспектив налаживания диалога с правительством. Как передавал телеканал Al-Arabia, южане готовы начать переговоры без предварительных условий.

Эскалация на юге Йемена

7 августа во временной столице Йемена городе Аден, куда еще несколько лет назад из захваченной мятежниками-хуситами Саны перебралось руководство страны, начались вооруженные столкновения между проправительственными силами и сторонниками ЮПС, в финансовой и военной поддержке которого власти обвиняют ОАЭ. Сепаратистам, требовавшим отстранить президента Хади, которого они называли ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" (йеменское крыло ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), удалось взять под контроль госучреждения, армейские базы и президентский дворец.

Через несколько дней после саудовского вмешательства южане формально согласились оставить занятые позиции и пойти на переговоры с властями, которые Эр-Рияд предложил провести в Джидде. Однако позднее они захватили новые территории, в том числе в соседних провинциях. 28 августа лояльные правительству формирования заявили о том, что в результате штурма полностью заняли Аден. Между тем сторонникам ЮПС удалось выбить своих оппонентов и вернуть город, после чего они перешли в контрнаступление.

На фоне нарастающей напряженности Саудовская Аравия и ОАЭ сформировали совместный комитет для деэскалации в Адене и ряде провинций юга Йемена. Как заявил в понедельник официальный представитель возглавляемой Эр-Риядом коалиции полковник Турки аль-Малики, предпринятые усилия уже привели к тому, что стороны противостояния отреагировали "на призывы к прекращению огня и обратили внимание на реального врага - хуситов и некоторые поддерживаемые извне террористические группировки, которые стремятся провоцировать конфликт".