Источник: послы ЕС согласовали продление антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Постоянные представители 28 стран - членов Евросоюза согласовали продление на полгода ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц РФ, срок действия которых истекает 15 сентября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в Совете ЕС.

"Послы сегодня согласовали продление на следующие шесть месяцев индивидуальных мер против физических лиц и компаний", - сказал он.

По словам дипломата, Совет ЕС на следующей неделе официально утвердит это решение, после чего оно будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

Последний раз ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ в марте, включив в черный список из-за ситуации в Керченском проливе восемь новых лиц - российских военных. С тех пор в него входит 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины и 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.