Зеленский уволил Кулебу с поста постоянного представителя Украины в Совете Европы

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с поста постоянного представителя страны в Совете Европе (СЕ). Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на его официальном сайте.

"Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы", - говорится в документе.

Кулеба оставил этот пост в связи с назначением на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в новом украинском правительстве.

Должность представителя Украины в СЕ он занимал с апреля 2016 года.