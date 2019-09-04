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Зеленский уволил Кулебу с поста постоянного представителя Украины в Совете Европы

Эту должность он занимал с апреля 2016 года

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с поста постоянного представителя страны в Совете Европе (СЕ). Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на его официальном сайте.

"Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы", - говорится в документе.

Кулеба оставил этот пост в связи с назначением на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в новом украинском правительстве.

Должность представителя Украины в СЕ он занимал с апреля 2016 года.

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