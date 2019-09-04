НАТО надеется на прозрачность учений России и Белоруссии "Щит союза - 2019"

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. НАТО признает право России и Белоруссии проводить совместные учения, однако надеется, что эти маневры будут полностью соблюдать нормы ОБСЕ по транспарентности и уведомлениям об их проведении. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Каждая страна имеет право тренировать свои войска. Мы можем лишь сказать, что любые учения должны соответствовать требованиям ОБСЕ в том, что касается уведомлений прозрачности. Мы считаем, что Россия не всегда выполняет эти обязательства", - заявил он.

Столтенберг также призвал членов НАТО "развивать диалог с Белоруссией" и заявил, что альянс уважает решение этой страны отказаться от присоединения к НАТО, в отличие от "тех соседей альянса, которые стремятся к вступлению, например, Северной Македонии".

Как сообщил в среду государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зас, подготовка к стратегическим военным учениям Белоруссии и России "Щит Союза" выходит на завершающий этап. Учения войск России и Белоруссии "Щит Союза - 2019" пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области с 13 по 19 сентября. Они являются завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ, носят плановый характер и проводятся один раз в два года поочередно на территории двух государств.