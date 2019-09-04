Кличко назвал антиконституционным решение правительства о его увольнении

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко назвал антиконституционным решение кабинета министров Украины рекомендовать президенту уволить его с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие, по сути, прямое президентское правление. Еще раз подчеркну, что такими действиями пытаются лишить права людей выбирать власть - это неконституционно, недемократично и противоречит местному самоуправлению", - сказал он журналистам.

Кличко назвал все обвинения в свой адрес о коррупции лживыми. "Скажу одно: я как избранный киевлянами мэр буду и в дальнейшем воплощать те изменения, которые мы начали в столице", - заключил он.

В заключение мэр Киева добавил, что будет баллотироваться на следующих выборах мэра столицы. "Я буду баллотироваться на следующих выборах, потому что много проектов и изменений, которые мы начали, я должен реализовать", - сказал он. очередные выборы мэра украинской столицы должны состояться 25 октября 2020 года.

В среду кабинет министров Украины на своем заседании решил направить президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, такое решение команда правительства приняла из-за существования групп влияния в администрации, которые оказывают давление на ее деятельность. Новый глава КГГА, по словам Гончарука, должен будет исправить эту ситуацию.

Кличко был избран мэром Киева 5 июня 2014 года, пост главы городской госадминистрации он занимает с 25 июня 2014 года.