СМИ: премьер Израиля посетит Россию для встречи с Путиным

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в скором времени посетит Россию с визитом, в ходе которого он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила в среду газета The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

Точные даты поездки издание не приводит.

Во вторник Нетаньяху сообщил о том, что представители Израиля, России и Соединенных Штатов проводят консультации для организации и проведения новой встречи между главами структур национальной безопасности трех государств.