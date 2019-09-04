ЛНР: Киев использует ситуацию у моста в Станице Луганской в политических целях

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Украина не соблюдает договоренности о восстановлении моста у Станицы Луганской и использует ситуацию в политических целях. Об этом в среду сообщила представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленных Ольга Кобцева.

"В вопросе восстановления моста с нашей стороны было доведено несоблюдение Украиной договоренностей от 17 июля. В частности, украинская сторона продолжает использовать мост в политических целях. Причем представитель Украины не готова была к обсуждению данного вопроса", - цитирует Кобцеву агентство Луганскинформцентр.

Кобцева подчеркнула, что провокационные действия с украинской стороны препятствуют восстановлению моста и вынуждают республику предпринимать ответные шаги, в рамках которых ЛНР разместила свою символику на мосту у Станицы Луганской.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник и министр иностранных дел республики Владислав Дейнего выразили недовольство действиями украинской стороны, сообщив, что представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вывесили множество украинских флагов на станичном мосту. Представители ЛНР расценили данные действия как политическую провокацию и нарушение договоренностей, достигнутых 17 июля на встрече в Минске.

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный официальный пункт пропуска между Украиной и ЛНР. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход организован по временным деревянным лестницам и настилам.