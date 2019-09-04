США назначили награду в размере до $15 млн за данные по финансированию КСИР Ирана

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты назначили в среду награду в размере до $15 млн за информацию, которая может помочь "разрушить финансовые механизмы" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части ВС страны). Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента.

Американское внешнеполитическое ведомство "предлагает вознаграждение в размере до $15 млн за информацию, ведущую к разрушению финансовых механизмов КСИР и его подразделений, включая [силы специального назначения] "Аль-Кудс". "Это касается и поиска информации о незаконных продажах нефти КСИР, в том числе при использовании таких нефтяных танкеров, как Adrian Darya", - отметили в Госдепе.

В Госдепартаменте пояснили, что речь, в частности, идет об информации по "незаконным финансовым схемам, включая схему "нефть в обмен на деньги", а также по "работающим на КСИР подставным компаниям, занимающимся международной деятельностью от имени КСИР". Американские власти также заинтересованы в данных о физических и юридических лицах, которые "помогают КСИР уклоняться от санкций США и других стран". Кроме того, отмечается в документе, Вашингтону необходимы сведения об "официальных финансовых институтах, которые ведут дела с КСИР".

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге для журналистов заявил, что президент США Дональд Трамп открыт для ряда предложений по урегулированию ситуации вокруг Ирана, выдвигаемых зарубежными союзниками Вашингтона. "Президент [Трамп] был удовлетворен переговорами с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном [на полях саммита Группы семи в Биаррице]. Он [Трамп] очень открыт ряду вариантов. Однако что мы действительно должны увидеть, так это перемены в поведении Ирана. А мы этого все еще не видели", - сказал американский дипломат.

"Президент много раз говорил, что стремится к урегулированию разногласий дипломатическим путем. Он много раз сказал, что открыт для встречи с иранцами", - напомнил Хук. По его словам, Трамп, "безусловно, относится к числу тех, кто очень верит в двустороннюю дипломатию". "Ничего другого на эту тему говорить не надо", - убежден сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Однако он отказался комментировать выдвигаемое Францией предложение об открытии Ирану кредитной линии в размере $15 млрд. Хук утверждал, что США не могут обозначить свою позицию по данной инициативе, так как она полностью не сформулирована. "Нет конкретного выработанного предложения", - заявил по этому поводу дипломат.

При этом он признал, что между США и их европейскими союзниками и партнерами есть противоречия, касающиеся Ирана. Тем не менее Хук выразил мнение, что речь идет только о "тактических" расхождениях, а не о каких-то непреодолимых разногласиях. "Мы все разделяем одну и ту же оценку угрозы [со стороны Ирана]. Мы испытываем одну и ту же обеспокоенность, особенно с нашими европейскими союзниками. Думаю, между нами имеются [лишь] тактические разногласия относительно того, как достичь этого", - отметил Хук.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля принял решение внести КСИР в список иностранных террористических организаций. Соединенные Штаты мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики".