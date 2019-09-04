Сайдик сообщил, что за последние две недели в Донбассе нет жертв среди гражданских

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. За последние две недели в Донбассе нет ни одной жертвы среди гражданских лиц. Об этом в среду по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Перемирие, согласованное контактной группой и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды, несмотря на некоторое обострение ситуации в последние дни, - сказал он журналистам. - За последние две недели не было зарегистрировано ни одной жертвы со стороны гражданского населения".

Кроме того, подчеркнул Сайдик, "число гражданских жертв в этом году остается самым низким с начала конфликта" в апреле 2014 года. "Настойчиво призываю стороны конфликта соблюдать принятые ими обязательства [по соблюдению перемирия], особенно ввиду начала учебного года", - подчеркнул спецпредставитель председателя ОБСЕ.

В целом, по его словам, результаты последних заседаний контактной группы "внушают определенный оптимизм". "Завтра, - напомнил Сайдик, - исполняется пять лет со дня подписания минского протокола. В связи с этим участники контактной группы подтвердили полную приверженность минским соглашениям".

Спецпредставитель председателя ОБСЕ отметил положительную динамику мероприятий по восстановлению моста у Станицы Луганской. "На данный момент разминирование подходов к мосту завершено, произведен демонтаж фортификационных сооружений, что позволяет начать подготовку и последующее проведение ремонтно-восстановительных работ", - сказал он.

Помимо этого, обсуждались перспективы возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском, а экономическая подгруппа уделила особое внимание вопросам водоснабжения и прав собственности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Он также сообщил, что гуманитарная рабочая подгруппа обсуждала вопросы, связанные с обменом пленными, политическая подгруппа обсудила вопрос имплементации формулы Штайнмайера, амнистии, местных выборов и децентрализации.