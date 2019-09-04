Киев выступил за возвращение России в центр по контролю режима прекращения огня в Донбассе

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Украина выступила за возвращение российских представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Дарья Олифер.

"В рамках заседания ТКГ (Контактная группа - прим. ТАСС) украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - написала она в Facebook.

В декабре 2017 года российские военнослужащие в СЦКК покинули Донбасс. В МИД России при этом заявили, что выполнение своих обязанностей офицерами стало "невозможным из-за действий украинской стороны".

Решение о создании Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации ситуации было принято на встрече участников контактной группы в Минске 2 октября 2014 года. Тогда в СЦКК вошли представители Украины, России и ОБСЕ. Их задача - координация процессов перемирия в Донбассе, а также решение вопросов по деэаскалации и стабилизации ситуации в регионе в соответствии с минскими соглашениями.