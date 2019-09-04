Власти США обсуждают вопрос дальнейшего предоставления военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов убеждены в том, что достигли значительного прогресса в оказании военной помощи Украине и в настоящее время обсуждают вопрос о дальнейшем ее предоставлении. Об этом заявил в среду заместитель руководителя Управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности Грегори Кознер на конференции, организованной еженедельником Defense News .

"Правительство предоставило в целом более $1,5 млрд помощи Украине в ответ на агрессию России. Мы уверены в том, что достигли очень большого прогресса с украинскими партнерами", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах предоставления военной помощи Украине.

"Что касается более широких обсуждений относительно бюджета, то мы постоянно оцениваем наше сотрудничество в области безопасности, чтобы убедиться в том, что мы эффективно тратим деньги налогоплательщиков. Этот вопрос сейчас обсуждается", - добавил Кознер.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что вашингтонская администрация в течение последних нескольких недель выражала намерение прекратить предоставление военной помощи Украине в размере $250 млн, однако окончательное решение еще не принято. По данным телекомпании, президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о возможности такого шага. По словам источников газеты Politico, Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 29 августа после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что CША в ближайшее время определятся с объемом поддержки Украины в военной сфере.

Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.