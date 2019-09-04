Эрдоган намерен обсудить в Нью-Йорке с Трампом вопрос поставок ЗРК Patriot

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом тему приобретения зенитных ракетных комплексов Patriot на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября. Об этом турецкий лидер сообщил в среду во время выступления в Сивасе. Трансляцию ведет телеканал A Haber.

"[ЗРС] С-400 не являются средством для нападения, это защитные системы. Нам пытались помешать оборонные системы. В апреле [поставки С-400 в Турцию] будут полностью завершены, - отметил президент. - Я говорил Трампу, чтобы нам продали ЗРК Patriot, но по схожим с российскими условиями. Мы встретимся с Трампом в ООН, тогда и обсудим вновь эту тему".

Турецкий президент также заявил о недопустимости, чтобы кто-то диктовал его стране, каким типом вооружений должна обладать республика. "У некоторых [государств] есть ракеты с ядерными боеголовками, а у нас их быть не должно. Я не приемлю подобного [отношения]", - добавил Эрдоган.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.

Поставка компонентов первого дивизиона С-400 (первой батареи) была осуществлена с 12 по 25 июля. 30 военно-транспортных самолетов доставили элементы ЗРС на авиабазу Мюртед в Анкаре. Ожидается, что поставка второй партии С-400 завершится в сентябре.