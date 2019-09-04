Пенс заявил о необходимости сотрудничества США и Исландии для защиты интересов в Арктике

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Американский вице-президент Майкл Пенс считает крайне важным сотрудничество США и Исландии в Арктике для защиты интересов двух стран в регионе на фоне растущей активности в нем России и Китая. Об этом Пенс заявил в среду во время встречи с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном в Рейкьявике.

"Такие страны, как Россия и Китай, все активнее действуют в Арктическом регионе. Наш союз в рамках НАТО, наше сотрудничество с Исландией для заботы об интересах наших стран в этом регионе абсолютно необходимы", - сказал Пенс, слова которого приводит его пресс-служба.

В свою очередь Йоханнессон отметил, что Арктика является тем местом, где две страны сталкиваются с "общими вызовами". "Мы должны любой ценой пытаться избежать какой-либо схватки за Арктику, мы будем работать вместе, оглядываясь на историю и смотря в будущее", - сказал он.