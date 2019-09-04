В контактной группе считают, что созданы все условия для разрешения кризиса в Донбассе

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. В контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины считают, что в настоящее время созданы все условия для разрешения кризиса в Донбассе на основе минских соглашений. Об этом заявил в среду по итогам очередной встречи в Минске полпред РФ Борис Грызлов.

"Сегодня состоялась первая встреча контактной группы после начала работы нового созыва Верховной рады и утверждения нового правительства Украины, - заметил он. - Участники заседания считают, что теперь созданы все условия для последовательного политического урегулирования внутриукраинского кризиса в Донбассе на основе минских договоренностей".

Грызлов также отметил, что недавняя встреча представителей лидеров "нормандской четверки" в Берлине актуализировала приоритеты работы контактной группы. "Это, в том числе, введение в действие закона об особом статусе в полном объеме, придание особому статусу бессрочного характера на основе "формулы Штайнмайера", закрепление особого статуса в Конституции Украины, а также дальнейшее разведение сил на линии соприкосновения", - уточнил российский полпред.

Положительную динамику в работе контактной группы подтвердил в свою очередь спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, "результаты последних заседаний контактной группы внушают определенный оптимизм". "Завтра, - напомнил Сайдик, - исполняется пять лет со дня подписания Минского протокола. В связи с этим участники контактной группы подтвердили полную приверженность минским соглашениям". В этой связи он отметил, что политическая подгруппа обсуждала вопросы имплементации формулы Штайнмайера, амнистии, местных выборов и децентрализации.

Петровское и Золотое

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины продолжила обсуждение порядка разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Как сообщил Борис Грызлов, подгруппе по безопасности было поручено подготовить порядок разведения сил и средств на этих участках, включающий в себя график разведения, а также дополнение к заключенному раннее соглашению о разведении сил и средств. "Дополнение к соглашению необходимо для того, чтобы обеспечить выполнение решения о разведении сил и средств и исключить возможность возвращения сторон конфликта на прежние позиции, - пояснил он.

До настоящего времени, по словам главы МИД ДНР, представителя республики на переговорах в Минске Натальи Никоноровой, Киев, в том числе на сегодняшней встрече, не смог внятно обозначить свою позицию по оговоренному ранее разведению сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. В связи с этим республики (ДНР и ЛНР) предложили провести внеочередную видеоконференцию, полностью посвященную этим вопросам. "Украинская сторона и посредники переговоров поддержали эту инициативу", - уточнила она.

Станичный мост

По итогам работы контактной группы спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик отметил положительную динамику мероприятий по восстановлению моста у Станицы Луганской. "На данный момент разминирование подходов к мосту завершено, произведен демонтаж фортификационных сооружений, что позволяет начать подготовку и последующее проведение ремонтно-восстановительных работ", - сказал он.

В то же время представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе, руководителя рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева заявила, что Украина не соблюдает договоренности о восстановлении моста и использует ситуацию в политических целях.

По ее словам, провокационные действия с украинской стороны препятствуют восстановлению моста и вынуждают республику предпринимать ответные шаги, в рамках которых ЛНР разместила свою символику на мосту у Станицы Луганской. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник и министр иностранных дел республики Владислав Дейнего выразили недовольство действиями украинской стороны, сообщив, что представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вывесили множество украинских флагов на станичном мосту. Представители ЛНР расценили данные действия как политическую провокацию и нарушение договоренностей, достигнутых 17 июля на встрече в Минске.

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный официальный пункт пропуска между Украиной и ЛНР. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход организован по временным деревянным лестницам и настилам.

В целом перемирие соблюдается

Перемирие в Донбассе в целом соблюдается, но Киев до сих пор не принял меры для полного соблюдения прекращения огня, отметил Борис Грызлов. "Несмотря на заявления Киева, с его стороны пока не принято достаточных мер по соблюдению своих обязательств о прекращении огня. Такие меры особенно необходимы в связи с началом учебного года. Напомню, что в течение лета, в том числе после заключения перемирия, имели место обстрелы школьных зданий в Донбассе со стороны ВСУ. Повторение таких обстрелов должно быть категорически исключено", - добавил российской полпред.

К соблюдению перемирия в связи с началом учебного года призвал и Мартин Сайдик. "Перемирие, согласованное контактной группой и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды, несмотря на некоторое обострение ситуации в последние дни, - сказал он. - За последние две недели не было зарегистрировано ни одной жертвы со стороны гражданского населения".

Кроме того, подчеркнул Сайдик, "число гражданских жертв в этом году остается самым низким с начала конфликта" в апреле 2014 года. "Настойчиво призываю стороны конфликта соблюдать принятые ими обязательства [по соблюдению перемирия], особенно ввиду начала учебного года", - подчеркнул спецпредставитель председателя ОБСЕ.

На обострение ситуации вблизи линии соприкосновения сторон в Донбассе обратили внимание представители ДНР. Так, по словам главы МИД республики и представителя ДНР на переговорах в Минске Натальи Никоноровой, число обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины значительно увеличилось, есть раненые среди гражданского населения, зафиксированы "масштабные разрушения гражданской инфраструктуры".

"Мы убеждены в том, что пока украинское руководство не отнесется ответственно к выполнению дополнительных мер (по обеспечению условий перемирия - прим. ТАСС), не проведет соответствующие разбирательства по всем фактам, повлекшим последствия для мирных жителей и не применит соответствующие дисциплинарные меры к нарушителям, военные преступления его вооруженных сил будут продолжаться, - отметила она. - Мы рассчитываем на активную поддержку со стороны медиаторов переговорного процесса - ОБСЕ и Российской Федерации, а также от кураторов Украины - стран-гарантов минских соглашений по оказанию влияния на официальный Киев с целью соблюдения им перемирия и особенно дополнительных мер контроля".

Обмен пленными

Гуманитарная рабочая подгруппа обсуждала в Минске вопросы, связанные с обменом пленными, сообщил по итогам заседания Мартин Сайдик, не изложив подробностей и не дав оценки переговорам.

В республиках Донбасса считают, что обмен затягивается по вине Киева. По словам представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольги Кобцевой, "по результатам встречи в гуманитарной подгруппе по вопросу обмена украинская сторона не выработала механизм процессуальной очистки людей, но пообещала к следующему заседанию подготовить свои предложения". Кобцева подчеркнула, что ЛНР со своей стороны провела процессуальную очистку удерживаемых лиц. "Мы в очередной раз подтвердили готовность к проведению обмена незаконно удерживаемыми лицами", - отметила она. Ранее уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова выражала надежду, что 4 сентября на заседании контактной группы в Минске Киев предоставит "полную раскладку, на каком этапе у них находится процессуальная очистка пленных".

Последний крупный обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен, но с тех пор он не проводился.

Экономические проблемы

Экономическая подгруппа контактной группы уделила особое внимание вопросам водоснабжения и прав собственности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), отметил Мартин Сайдик. Также обсуждался вопрос погашения Киевом долгов перед работниками коммунального предприятия "Вода Донбасса". Однако, по словам Натальи Никоноровой, представители Киева не были готовы к принятию конкретных решений. "К сегодняшнему заседанию украинская сторона обязалась детально проработать и дополнить информацию о финансовой деятельности "Воды Донбасса", но представителями Киева вновь были озвучены отговорки и перенесены сроки предоставления этих данных", - сообщила она. В то же время Никонорова выразила надежду на то, что активная позиция координатора группы от ОБСЕ и посредников в лице представителей России позволит сдвинуть эти вопросы с мертвой точки к следующему заседанию.

В то же время, отметил Борис Грызлов, республики Донбасса предпринимают усилия для решения социально-экономических вопросов, они, в частности, упростили пересечение линии разграничения и решили ряд вопросов по инфраструктуре. "По оценкам наблюдателей, Донецк и Луганск существенно упростили для граждан пересечение линии соприкосновения в Донбассе; недавно возобновил работу вокзал в Донецке. Это знаковые события, и мы приветствуем усилия Донецка и Луганска по восстановлению инфраструктуры и решению социально-экономических вопросов", - сказал полпред РФ.

Следующее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится 18 сентября.