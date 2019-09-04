Палата общин одобрила отсрочку Brexit. Джонсон ответил предложением о досрочных выборах

После внесения одной поправки законопроект был поддержан 327 законодателями. Против выступили 299 парламентариев. Перед вступлением в силу законопроект должен быть также одобрен членами Палаты лордов британского парламента. Ожидается, что это может произойти уже в четверг вечером, однако парламентские процедуры могут позволить немногочисленным лордам, выступающим за "жесткий" Brexit, значительно затянуть этот процесс.

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Палата общин британского парламента в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий правительство премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца - до 31 января 2020 года. Ход голосования в прямом эфире транслировал в среду вечером парламентский телеканал.

Результаты прошедшего голосования - крайне серьезное поражение для Джонсона, который ранее пообещал, что поставит перед депутатами вопрос о проведении досрочных выборов в парламент, если "пораженческий законопроект" будет утвержден Палатой общин. Это голосование должно состояться в течение ближайших нескольких часов, однако и здесь Джонсона, возглавляющего консервативное правительство меньшинства, может ждать поражение, поскольку для проведения внеочередных выборов за это должны выступить две трети законодателей.

Новый глава британского правительства, вступивший в должность 23 июля, был намерен вывести Великобританию из Евросоюза не позднее 31 октября - со сделкой об условиях "развода" с Брюсселем или без таковой. Если законопроект пройдет последние этапы согласования в парламенте и получит силу закона, Джонсон будет обязан попросить у ЕС отложить Brexit, если не сможет достичь нового соглашения с Брюсселем или получить разрешение парламента на Brexit без сделки, что крайне маловероятно. В Брюсселе, со своей стороны, уже выразили готовность дать Лондону еще несколько месяцев на то, чтобы найти выход из тупика, в котором оказался процесс "развода" с ЕС.

Реакция Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября. Об этом глава правительства заявил, выступая в среду в Палате общин.

"Этой стране не нужны выборы, но Палата общин не оставила иного выхода, кроме как позволить народу решить, кого он хочет видеть премьер-министром, и я вношу это предложение в парламент", - заявил Джонсон. Его выступление стало реакцией на состоявшееся до этого голосование, во время которого депутаты проголосовали за новую отсрочку Brexit.

Его выступление стало реакцией на состоявшееся до этого голосование, во время которого депутаты высказались за новую отсрочку Brexit. Чтобы стать законом, теперь этот законопроект должен получить одобрение верхней палаты, Палаты лордов, и быть подписан королевой Елизаветой II.

В настоящий момент депутаты обсуждают предложение Джонсона, что должно занять около полутора часов, после чего состоится голосование. Для проведения внеочередных выборов за это должны выступить две трети законодателей. Шансы на то, что народные избранники поддержат предложение, сильно понизились после того, как лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что не намерен давать одобрение досрочным выборам, пока законопроект об отсрочке Brexit не обретет статус закона.

"Пусть этот законопроект [об отсрочке Brexit] вступит в силу и получит одобрение монарха. После этого мы поддержим проведение новых выборов, иначе мы рискуем покинуть ЕС без сделки с Брюсселем", - сказал глава британской оппозиции. Его партия подозревает, что Джонсон может приостановить работу парламента и назначить выборы на ноябрь, отказавшись от собственных слов о выборах 15 октября. Таким образом премьер-министр помешает принятому Палатой общин законопроекту вступить в силу и добьется выхода королевства из ЕС без сделки, чего так опасаются политические противники Джонсона.