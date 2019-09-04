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В Совбезе Белоруссии заявили, что Минск учитывает исходящие с территории Украины риски

Станислав Зась отметил, что страна не закрывает пункты пропуска, но выставляет "жесткий заслон" для тех, кто приходит с "неправомерными целями"

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Белоруссия будет укреплять границу с Украиной, учитывая риски, исходящие с территории этого государства. Об этом заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась в эфире телеканала "Беларусь-1".

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"Мы учитываем те риски, которые исходят с той территории [Украины]. Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет", - отметил Зась.

Он сказал, что "и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его". "Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.

Между тем, он уточнил, что Белоруссия не закрывает пункты пропуска с Украиной. "Наоборот, их совершенствуем и развиваем. Мы рады всем гостям, которые приходит с добрыми намерениями", - отметил Зась. "Но, вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями - неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска", - сказал госсекретарь. "Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс - выстраивание государственной границы с соседними государствами", - отметил госсекретарь Совбеза Белоруссии.

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