Механизмы по контролю за вооружениями будут обсуждаться в ходе визита Патрушева в Минск

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Международные механизмы по контролю за вооружениями в числе других будут обсуждаться в ходе визита секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Минск. Об этом сообщил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась в эфире телеканала "Беларусь-1".

Визит Патрушева в Белоруссию планируется на следующей неделе.

"Мы исходим из реальной ситуации и вопросы поднимаем те, которые на самом деле надо обсуждать, мы будем говорить о международных механизмах по контролю за вооружениями, по вопросам информационной безопасности, о нашей совместной политике и действиях в рамках международных организаций ОБСЕ, ООН, других организациях", - сказал Зась. По его словам, эти вопросы коррелируются с теми, которые обсуждались на состоявшейся 30 августа в Варшаве встрече госсекретарей Совбезов Белоруссии, Украины и Польши с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.