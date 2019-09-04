Time: Помпео выступает против подписания соглашения между США и "Талибаном"

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео выступает против подписания соглашения между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в среду журнал Time со ссылкой на высокопоставленные источники в США, Афганистане и ЕС.

По их данным, в проекте мирного соглашения, который два дня назад представил афганскому президенту Ашрафу Гани специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад, не обговаривается ряд важных условий. В том числе в проекте сделки не гарантирована ни дальнейшая возможность участия американских войск в операциях по борьбе с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ), ни перспектива сохранения проамериканского правительства в Кабуле, ни обязательство прекращения боевых действий.

При этом, по словам источников журнала, "Талибан" со своей стороны выдвигает требование относительно того, чтобы Помпео лично подписал соглашение с Исламским эмиратом Афганистан (название государства талибов в Афганистане - прим. ТАСС). Такой шаг, по их данным, де-факто будет означать признание движения полноценной политической единицей. Именно по этой причине госсекретарь США отказывается ставить свою подпись под документом.

Пути решения

По словам источников журнала в Афганистане, ситуация может быть разрешена двумя способами. В одном случае документ подпишет сам Халилзад, в другом - США и "Талибан" выпустят совместное заявление, которое впоследствии должно быть поддержано правительством Афганистана, а также властями ряда других стран, в том числе Японии, Китая и России.

При этом, отмечает Time, присутствуют опасения относительно того, что даже в случае ратификации документа он по факту будет регулировать лишь процесс вывода американских войск при условии выполнения "Талибаном" ряда требований. В их числе - начало переговоров с правительством в Кабуле, сокращение насилия в районах, подконтрольных американским ВС, а также вывод иностранных боевиков с контролируемых движением территорий.

При этом, указывают источники издания, в случае, если вывод американских войск из Афганистана действительно начнется, этот процесс будет практически необратим, и в худшем из возможных сценариев многолетний прогресс в деле установления мира в стране может быть утерян. По оценкам источников Time, это может сопровождаться ущемлением гражданских и человеческих прав, ослаблением национального и регионального правительств, потерей боеспособности правительственными войсками и ростом коррупции.

Мнение афганского правительства

Ранее в среду пресс-секретарь афганского президента сообщил, что правительство Афганистана выразило обеспокоенность по поводу возможных негативных последствий соглашения, достигнутого между Соединенными Штатами и движением "Талибан". "Основная обеспокоенность [по поводу представленного проекта договора] заключается в том, как предотвратить его последствия и риски", - написал Седдики в своем Twitter. Он вместе с тем отметил, что "афганское правительство поддерживает любой прогресс в мирном процессе, который приведет к постоянному миру и завершению войны в Афганистане".

Два дня назад Халилзад встретился с афганским президентом и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. В частности, как отметил Халилзад, согласно договоренностям, американские силы покинут пять баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания документа. Он также указал, что "США и талибы достигли принципиального соглашения", однако этот вариант договора не является окончательным, пока его не одобрил американский президент Дональд Трамп. Предполагается, что соглашение о мирном урегулировании в Афганистане между представителями движения "Талибан" и Соединенными Штатами может быть официально подписано только после его одобрения афганским президентом.

За последний год США и талибы провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.