Суд признал невиновным экс-советника Обамы в даче ложных показаний о контактах на Украине

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Федеральный суд США вынес в среду решение о невиновности экс-советника бывшего президента Барака Обамы Грега Крейга в даче ложных показаний о его связях с правительством Украины в 2012 году. Об этом сообщает газета The Washington Post . Таким образом, обвинения Минюста США в проведении тайных контактов с представителями тогдашнего украинского лидера Виктора Януковича были отклонены.

В ходе процесса адвокат Крейга обращал внимание присяжных на высокую репутацию подзащитного, опыт работы в государственном и частном секторе на протяжении десятилетий. Данное решение фемиды, отмечает издание, наносит удар по кампании Минюста против иностранного лоббирования в США.

В апреле ведомство предъявило обвинения Крейгу в даче ложных показаний о своей работе с правительством Украины. Экс-советнику грозило до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере до $250 тыc.

Следователи заинтересовались Крейгом, изучая обстоятельства дела бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которого обвинили в США в том числе в несоблюдении законов о раскрытии информации. По версии следствия, Манафорт лоббировал интересы Украины, работая в качестве незарегистрированного иноагента.

Крейг был ранее партнером в нью-йоркской адвокатской фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Манафорт в 2012 году обратился к данной фирме с просьбой составить один из экспертных докладов в рамках судебного процесса в отношении Юлии Тимошенко. Манафорт затем якобы попросил компанию распространить документ среди высокопоставленных сотрудников администрации США. Над докладом, как отмечает CNN, работал Крейг.