Трамп не стал прогнозировать, подпишут ли США соглашение с движением "Талибан"

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп отказался прогнозировать, заключат ли Соединенные Штаты договоренность о прекращении боевых действий в Афганистане с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России).

"Посмотрим. Мы будем вести с ними переговоры, мы продолжаем вести переговоры", - заявил американский лидер, комментируя в среду в Белом доме по просьбе журналистов вопрос о том, подпишут ли США соглашение с талибами. "Мы ведем переговоры с "Талибаном", с правительством [в Кабуле], посмотрим, сможем ли мы чего-то добиться", - отметил Трамп.

При этом он вновь выступил с утверждениями о том, что США могли бы при желании быстро добиться победы в вооруженном конфликте в Афганистане. Однако эта победа сопровождалась бы огромным числом жертв среди мирного населения Афганистана, признал глава администрации США. В связи с этим он заверил, что США не станут действовать таким образом.

"Мы способны одержать победу очень быстро", - полагает Трамп. С его точки зрения, ход американской военной кампании в Афганистане осложнен тем, что контингент США по существу во многом вынужден играть роль полицейских, а не военных. "Для нашей страны это было нелегко, потому что мы фактически выполняем роль полицейского, а не кого-либо другого. В Афганистане мы [действуем] как полицейские", - считает президент.

"Это не их работа. Поэтому мы хотели бы по меньшей мере вернуть значительную часть из них на родину", - сказал про американских военнослужащих Трамп.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается примерно 14-тысячная миссия инструкторов и советников Североатлантического альянса.