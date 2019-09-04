Британские депутаты отвергли предложение Джонсона провести в октябре досрочные выборы

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Палата общин британского парламента отвергла предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные выборы в октябре. В ходе состоявшегося в среду вечером голосования 298 народных избранников поддержали идею провести выборы 15 октября и лишь 56 высказались против этого, однако для того, чтобы предложение Джонсона было одобрено, ему требовалась поддержка 423 законодателей - двух третей депутатского состава Палаты общин.

Однако поддержки премьер не получил, так как оппозиционная Лейбористская партия отказалась одобрить эту идею, и ее депутаты воздержались от участия в голосовании. Лидер лейбористов Джереми Корбин, который в течение двух лет призывал правительство организовать досрочные выборы, сказал, что это станет возможным лишь после того, как вступит в законную силу законопроект об отсрочке Brexit. Билль был одобрен в среду Палатой общин и перешел на рассмотрение верхней палаты, Палаты лордов. Он может быть утвержден ей уже в четверг, однако парламентские процедуры могут позволить немногочисленным лордам, выступающим за "жесткий" Brexit, значительно затянуть этот процесс, вернув законопроект, к которому уже предложено 92 поправки, на рассмотрение в Палату общин.

В сложившейся ситуации правительство Джонсона может дождаться вступления билля в силу и после этого вновь поднять вопрос о внеочередных выборах, на этот раз получив поддержку лейбористов, однако может выбрать и иной путь, попытавшись обойти закон, который требует, чтобы за проведение выборов выступили две трети законодателей. Для этого правительству надо будет провести через Палату общин свой законопроект, что сопряжено с трудностями, но для успеха кабинету Джонсона будет достаточно простого большинства. Не исключена и возможность того, что внеочередные выборы состоятся по инициативе оппозиции в случае, если она решит объявить вотум недоверия правительству Джонсона, которое утратило рабочее большинство в Палате общин и теперь особенно уязвимо. Впрочем, для этого остается совсем немного времени, так как уже 9 сентября Джонсон планировал приостановить работу парламента до 14 октября.

За последние два дня Джонсон потерпел еще два крупных поражения в парламенте. Его политические противники сначала добились рассмотрения билля об отсрочке Brexit, а затем и утвердили его, тогда как новый глава правительства был намерен вывести Великобританию из Евросоюза не позднее 31 октября - со сделкой об условиях "развода" с Брюсселем или без таковой. Если билль получит силу закона, Джонсон будет обязан попросить у ЕС отложить Brexit, если не сможет достичь нового соглашения с Брюсселем или получить разрешение парламента на Brexit без сделки, что крайне маловероятно. В Брюсселе уже выразили готовность дать Лондону еще несколько месяцев на то, чтобы найти выход из тупика, в котором оказался процесс "развода" с ЕС.