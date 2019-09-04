В Эстонии обнаружили секретную базу американского спецназа

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Журналисты эстонской телепередачи "Очевидец" обнаружили секретную базу подразделения спецназа США, которая, по их данным, действует на территории Эстонии с 2014 года на постоянной основе. Об этом в среду сообщается на сайте Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR).

По сведениям ERR, репортеры начали искать информацию о возможном местоположении базы, когда при просмотре документов Министерства обороны США увидели информацию о том, что в 2019 году государство выделит Эстонии 15,7 млн долларов на нужды специфического объекта. После этого журналистам потребовалось почти полгода переговоров, чтобы попасть на секретное подразделение. Отмечается, что его местонахождение редакция телепередачи раскрывать не имеет права, а размеры территории являются государственной тайной.

Как указала телерадиовещательная корпорация, для нужд подразделения в Эстонии также будет построена тренировочная база. "Мы здесь на постоянной основе с 2014 года, и для нашей деятельности зачастую требуется больше места", - цитирует ERR полковника американской армии, старшего офицера европейских спецподразделений Кевина Стрингера.

В публикации отмечается, что выделенные Пентагоном 15,7 млн долларов пойдут как раз на строительство тренировочного пункта, и на них будут построены среди прочего казармы, тир, оружейный склад и башня для сушки парашютов. Возведение уже началось, строительство будет завершено в следующем году, добавила ERR.