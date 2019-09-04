Суверенный совет Судана одобрил список кандидатов в правительство

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Суверенный совет Судана одобрил в среду вечером список кандидатов на должности министров в кабинет Абдаллы Хамдука. Состав правительства будет обнародован в четверг, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как ожидается, в новом правительстве будет 19 министров, один госминистр, а также глава Высшего совета. По имеющейся информации, четыре министерства - МИД, высшего образования, социального развития, а также молодежи и спорта - возглавят женщины. Дипломат Асма Абдалла может стать первой в истории страны женщиной во главе внешнеполитического ведомства.

В конце августа оппозиционный альянс За свободу и перемены" передал главе кабмина список из 49 кандидатов. Согласно достигнутому армией и оппозицией политическому соглашению, оппозиция определяет премьера и большинство членов кабинета, за исключением министра обороны и внутренних дел, кандидатуры которых выдвигают военные. Несмотря на оговоренные сроки, обсуждение и согласование имен затянулось.

Новому правительству предстоит решить непростую задачу по преодолению тяжелого финансово-экономического кризиса в стране.

Вызванная 20-летними санкциями тяжелая экономическая и финансовая ситуация в Судане усугубилась после провозглашения в 2011 году независимости Южного Судана, обернувшейся для Хартума потерей ряда нефтеносных районов. На фоне сильнейшей инфляции, девальвации национальной валюты, стремительного роста цен на основные продукты питания, острого дефицита товаров в конце прошлого года в стране начались массовые акции протестов, которые привели в конечном итоге к военному перевороту 11 апреля этого года. Армия отстранила правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

В августе Военсовет и альянс после длившихся несколько месяцев сложных переговоров и разногласий пришли к долгожданному соглашению по распределению властных полномочий, а 21 августа в Судане начал действовать управляющий Суверенный совет в составе 11 военных и гражданских представителей. В тот же день был приведен к присяге новый глава правительства.