СМИ: симпатии президента Бразилии к Пиночету могут стоить стране места в СПЧ ООН

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 сентября. /ТАСС/. Симпатии бразильского лидера Жаира Болсонару к режиму чилийского диктатора Аугусто Пиночета могут стоить Бразилии поддержки на выборах в состав Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом сообщил в среду портал UOL.

В среду утром Болсонару обвинил верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая дважды занимала пост президента Чили, в посягательстве на суверенитет Бразилии. Он также сказал: "Госпожа Мишель Бачелет, если бы не служащие Пиночета, который уничтожил левых в 1973 году, среди которых был и ваш отец, Чили сегодня была бы Кубой".

По информации портала, в ООН помимо общего неодобрения в связи с высказываниями латиноамериканского политика звучат также сомнения в намерении бразильских властей отстаивать демократические свободы и ценности. "С каждым разом все труднее поддерживать Бразилию", - приводит портал слова одного из дипломатов.

Поддержку кандидатуре Бразилии, наряду с которой на два места в СПЧ претендует Венесуэла, готовы оказать страны Группы Лимы, являющиеся сторонниками смены власти в Каракасе. Однако их голосов будет недостаточно Бразилии, выступающей в защиту традиционных западных христианских ценностей, и при этом вынужденной искать союзников среди арабских, азиатских и африканских государств, говорится в публикации. Для этого необходимо заполучить голоса по меньшей мере 97 стран.

Ранее на пресс-конференции в Женеве Бачелет заявила, что в последние месяцы в Бразилии наблюдается "сужение гражданского и демократического пространства, что характеризуется нападениями на защитников прав человека, а также ограничениями, наложенными на деятельность гражданского общества".