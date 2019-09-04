Президент Чили не согласился с мнением Болсонару о режиме Пиночета

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера в среду выразил несогласие со словами бразильского коллеги Жаира Болсонару о верховном комиссаре ООН по правам человека и экс-президенте республики Мишель Бачелет и ее отце, арестованном режимом генерала Аугусто Пиночета.

"Невзирая на возможные различия во взглядах на правительства, которые у нас были в 1970-х и 1980-х годах, при выражении этих позиций всегда нужно помнить об уважении к другим людям. В связи с чем, я абсолютно не разделяю намек, сделанный президентом Болсонару в адрес экс-президента Чили, в особенности в отношении такой болезненной темы как гибель ее отца", - приводит его слова на своем сайте телеканал 24 Oras.

В то же время Пиньера, который ранее неоднократно выражал солидарность с Болсонару по другим вопросам, упрекнул свою предшественницу в том, что она "публично не сопроводила" свою критику в адрес правительства Бразилии "необходимыми примерами и доказательствами".

Ранее на пресс-конференции в Женеве Бачелет, которая дважды занимала пост президента Чили, заявила, что в последние месяцы в Бразилии наблюдается "сужение гражданского и демократического пространства, что характеризуется нападениями на защитников прав человека, а также ограничениями, наложенными на деятельность гражданского общества".

Болсонару обвинил Бачелет в посягательстве на суверенитет Бразилии. Он также сказал: "Госпожа Мишель Бачелет, если бы не служащие Пиночета, который уничтожил левых в 1973 году, среди которых был и ваш отец, Чили сегодня была бы Кубой".

Председатель Сената Национального конгресса Чили Хайме Кинтана назвал слова Болсонару оскорблением для всех чилийцев и призвал Пиньеру официально отреагировать на них.