Мадуро заявил, что Венесуэла развернет систему ПВО во время учений на границе с Колумбией

КАРАКАС, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы развернут систему противовоздушной обороны во время учений на границе с Колумбией. Об этом сообщил в среду президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Войска уже развернуты. Сейчас мы развернем еще ракетную систему противовоздушной обороны", - сказал он на мероприятии, которое транслировалось в Twitter.

Во вторник Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября. Он также распорядился объявить "оранжевый уровень угрозы" в приграничном регионе "из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы".

На прошлой неделе власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас в свою очередь обвинил Боготу в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле.