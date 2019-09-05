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Reuters: в Гондурасе суд приговорил жену экс-президента к 58 годам тюрьмы

52-летнюю Росу Элену Бонилью признали виновной в присвоении более $700 тыс.

ТАСС, 5 сентября. Суд в среду приговорил Росу Элену Бонилью, жену экс-президента Гондураса Порфирио Лобо, к 58 годам лишения свободы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Верховного суда республики Карлоса Силву.

"Бывшая первая леди Роса Элена Бонилья приговорена к 58 годам тюремного заключения за преступления в сфере ненадлежащего присвоения средств и мошенничества", - сказал Силва. Адвокат 52-летней Бонильи заявил, что его подзащитная невиновна и что в Верховный суд будет подана апелляция.

Суд Гондураса 20 августа признал Бонилью "виновной в восьми случаях мошенничества <...> и трех случаях хищения", максимальный приговор мог составить 87 лет лишения свободы.

Супруга экс-президента была задержана в конце февраля 2018 года. Прокуратура Гондураса обвинила ее в присвоении более $700 тыс., которые предназначались для реализации различных социальных программ.

Лобо возглавлял центральноамериканскую республику с 2010 по 2014 год.

Теги
Лобо Соса, ПорфириоГондурас
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