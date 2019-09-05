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ООН: в Северной Корее продолжают функционировать лагеря для политзаключенных

В КНДР отсутствует свобода выражения мнений, отмечает спецдокладчик по вопросу о положении в области прав человека

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР нарушают права человека, в том числе путем содержания политзаключенных в лагерях с тяжелыми условиями. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе спецдокладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в КНДР Томаса Охеа Кинтаны.

"Ситуация в области прав человека в КНДР остается крайне серьезной, - говорится в документе. - Продолжают функционировать в условиях полной секретности лагеря для политических заключенных, в которых в наихудших условиях содержится большое число человек".

"Отсутствует свобода выражения мнений, в отношении граждан действует система контроля, наблюдения и наказания, нарушающая их права", - считают в организации.

В то же время в ООН подчеркивают "крайнюю важность шагов, предпринятых властями КНДР и другими странами, вовлеченными в ситуацию на Корейском полуострове, в поисках мира и против распространения ядерного оружия".

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