CBC: авиакомпания West jet отменила полеты на Boeing 737 MAX до 2020 года

ОТТАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Канадская авиакомпания West jet продлила решение об отмене всех полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 2020 года. Об этом в среду сообщил телеканал CBC со ссылкой на руководство компании.

В авиапарке этого перевозчика находится 13 самолетов такого типа. Ранее аналогичное решение приняли еще две канадские авиакомпании - Air Canadaи Sunwing, которые также эксплуатируют лайнеры Boeing 737 MAX.

В начале марта власти Канады приостановили полеты всех Boeing 737 MAX, а затем авиакомпании уже сами принимали решение о продлении действия этого запрета. В общей сложности три канадских авиаперевозчика Air Canada, Sunwing и West jet располагают 41 таким авиалайнером.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.