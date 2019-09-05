МИД Бразилии посоветовал Бачелет заняться гуманитарным кризисом в Венесуэле

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 сентября. /ТАСС/. МИД Бразилии посоветовал верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет заняться решением гуманитарного кризиса в Венесуэле и воздерживаться от бездоказательных предположений относительно внутренних дел крупнейшего латиноамериканского государства. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на сайте дипведомства.

"В то время когда <...> Венесуэла переживает беспрецедентный по своим масштабам гуманитарный кризис, затрагивающий весь регион, верховному комиссару следовало бы сосредоточить свои усилия на более насущных вопросах, избегая поспешных заявлений, умышленных искажений и неуместных рассуждений в комментариях относительно внутренних дел такого демократического государства, как Бразилия", - говорится в документе. По мнению внешнеполитического ведомства, в своих недавних заявлениях для прессы Бачелет уделила "непропорционально много внимания" Бразилии, "являющейся правовым государством, в котором все три ветви власти действуют совершенно независимо друг от друга".

Ранее на пресс-конференции в Женеве Бачелет, которая дважды занимала пост президента Чили, заявила, что в последние месяцы в Бразилии наблюдается "сужение гражданского и демократического пространства, что характеризуется нападениями на защитников прав человека, а также ограничениями, наложенными на деятельность гражданского общества". В ответ на это бразильский лидер Жаир Болсонару обвинил ее в посягательстве на суверенитет страны. Он также сказал: "Госпожа Мишель Бачелет, если бы не служащие Пиночета, который уничтожил левых в 1973 году, среди которых был и ваш отец, Чили сегодня была бы Кубой".

Реакция президента Бразилии вызвала критику со стороны руководства чилийского парламента, посчитавшего высказывания политика оскорбительными. Президент Чили Себастьян Пиньера, который ранее неоднократно выражал солидарность с Болсонару, также не стал солидаризироваться с ним по этому вопросу, напомнив о необходимости проявлять уважение. "Я абсолютно не разделяю намек, сделанный президентом Болсонару в адрес экс-президента Чили, в особенности в отношении такой болезненной темы как гибель ее отца", - сказал он.

Болсонару не в первый раз выступает с критикой ООН в том, что касается правозащитной деятельности. В августе 2018 года во время своей предвыборной кампании ультраправый политик пообещал в случае победы "вывести Бразилию из ООН", так как эта организация "ни на что не годится". По его словам, "это место, где собираются коммунисты и люди, у которых нет никаких обязательств перед Южной Америкой". Позднее Болсонару заявил, что оговорился: его слова касались не Всемирной организации в целом, а лишь ее Совета по правам человека.