Южная Осетия заняла высоту на линии границы с Грузией у села Уиста

ЦХИНВАЛ 5 сентября./ТАСС/. Южная Осетия заняла в четверг одну из высот на линии границы с Грузией в районе приграничного села Уиста, где ранее был выставлен грузинский блокпост, и подняла флаг республики на западной точке югоосетино-грузинской границы, заявили в комитете госбезопасности закавказской республики.

В ведомстве отметили, что с 23 августа по настоящее время под охраной подразделений МВД Грузии продолжаются работы по оборудованию незаконного блокпоста пограничной полиции на отроге хребта Капребис-сери, подчеркнув, что "провокационные действия Грузии направлены на аннексию части приграничной территории РЮО, в том числе западной части селения Уиста (Цнелис) и окрестностей бывшего завода "Югостальк".

"С целью предупреждения провокаций грузинской стороны на участке югоосетино-грузинской границы в районе населенного пункта Уиста 5 сентября сводная группа пограничной службы КГБ выдвинулась из Уисты в направлении высоты 944,8 (точка на линии границы в западном направлении от села Уиста). Заняла указанную отметку, восстановила государственный пограничный знак и подняла флаг РЮО на границе с Грузией", - заявили в КГБ республики. "Гуманитарная операция носит исключительно мирный характер. Действия ПС КГБ РЮО не представляют угрозы для жителей приграничных населенных пунктов Коби и Чорчона и направлены на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан Республики Южная Осетия, проживающих в пограничной полосе Знаурского района, стабилизацию военно-политической обстановки в регионе".

В КГБ подчеркнули, что угроза безопасности жителям республики нарастает, о чем свидетельствует инцидент с расстрелом грузинскими силовиками квадрокоптера Генпрокуратуры. "В связи с этим Пограничная служба КГБ РЮО по решению Президента РЮО Анатолия Бибилова приступила к реализации очередного этапа гуманитарной операции в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района РЮО", - подчеркнули в ведомстве.

Обозначая линию государственной границы Южной Осетии, югоосетинские пограничники, охраняющие совместно с россиянами рубежи страны, гарантируют мир и стабильность, подчеркивается в сообщении.

Ситуация на границе

На прошлой неделе Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на своей территории возле приграничного села Уиста и потребовала убрать его. Первого сентября, по данным Южной Осетии, грузинская сторона сбила прицельным огнем беспилотный квадракоптер Генпрокуратуры РЮО, который использовался для проведения следственных действий. После инцидента Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе.

В настоящее время переговоры между сторонами ведутся в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), который был создан в феврале 2009 года в рамках Женевских дискуссий. Последний раунд переговоров, состоявшийся 2 сентября, завершился безрезультатно.