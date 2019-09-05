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Акции протеста в Гонконге

Глава Гонконга: законопроект об экстрадиции будет окончательно отозван в октябре

Кэрри Лам считает, что она "в полной мере" дала ответы на требования демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 сентября. /ТАСС/. Законопроект об экстрадиции, вызвавший массовые протесты в Гонконге с начала лета, будет формально отозван в октябре, когда возобновит свою работу Законодательный совет. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции глава местной администрации Кэрри Лам.

Она уточнила, что для отзыва законопроекта "не потребуется вынесение этого вопроса на голосование или дебаты в парламенте".

Лам подчеркнула, что она "в полной мере" дала ответы на требования демонстрантов.

В среду в своем видеообращении глава исполнительной власти объявила, что правительство Гонконга официально отзовет законопроект об экстрадиции, чтобы снять озабоченность общественности.

Ранее Лам заявляла лишь о приостановлении продвижения малопопулярного законопроекта, называя его "мертвым", что не удовлетворило демонстрантов. Они требовали полной и бесповоротной технической процедуры отзыва документа из парламента, куда он вносился на повестку в начале июня.

Три месяца назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Теги
КитайЛам, КэрриАкции протеста в Гонконге
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