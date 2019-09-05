Абэ: Япония рассчитывает на углубление обменов с Россией в различных областях

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Япония рассчитывает на дальнейшее углубление обменов с РФ в различных областях, в том числе и в связи с тем, что следующий год был объявлен годом межрегиональных обменов двух стран. Об этом заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В следующем году у нас пройдет год межрегиональных обменов. Мы хотим усилить обмены с РФ в различных областях", - сказал он. По словам Абэ, в ходе встречи он рассчитывает обсудить с Путиным мирный договор, двусторонние отношения и международные проблемы.

Японский премьер также поблагодарил российского президента за содействие при проведении саммита G20 в июне этого года.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.