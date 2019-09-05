Глава Гонконга рассказала о причинах протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 сентября. /ТАСС/. Массовые протесты населения, охватившие Гонконг с начала лета, связаны не только с попыткой продвижения малопопулярного закона об экстрадиции, но вышли "далеко за его пределы". Это признала глава местной администрации Кэрри Лам, выступая в четверг на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что решение отозвать законопроект "станет лишь первым шагом на пути урегулирования кризисной ситуации" в этом специальном административном районе.

Лам констатировала, что местных жителей волнуют не только политические, но и социально-экономические проблемы: недоступность жилья, возможности для молодежи, неравенство доходов и т. д. Глава администрации выразила намерение инициировать всесторонний диалог со всеми слоями населения, а также с экспертным сообществом для поиска путей решения этих глубоко укоренившихся проблем.

Три месяца назад здесь вспыхнули массовые протесты против продвигаемого местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Кэрри Лам под давлением общественности неоднократно заявляла о приостановлении законопроекта, но демонстрации не утихали. В среду она официально объявила о процедуре его формального отзыва из Законодательного совета, на чем настаивали демонстранты. Впрочем, они также выдвигают еще ряд других требований, удовлетворить которые власти не соглашаются. В их числе - амнистиция всех участников уличных беспорядков, задержанных без суда и следствия.