Медведчук: отмена неприкосновенности депутатов ведет к пагубным последствиям для Украины

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Отмена депутатской неприкосновенности может привести к отрицательным для Украины последствиям. Об этом в четверг журналистам заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума.

"Вы знаете, это может привести к очень пагубным и отрицательным последствиям для Украины, потому что отмена неприкосновенности, против которой "Оппозиционная платформа - За жизнь" категорически возражала, была введена с нарушением закона о регламенте, нарушением основного закона - конституции", - сказал он.

"Мы отстаивали позицию, что вместе с отменой депутатской неприкосновенности необходимо, для баланса власти, отменять и неприкосновенность президента. Очень важно отметить, что при отмене неприкосновенности не были приняты во внимание замечания Конституционного суда, который также обратил внимание на те недостатки, которые должны быть учтены депутатами, - продолжил Медведчук. - Но депутаты не учли и проголосовали за отмену. Это означает, что депутатский корпус стал более уязвимым, это может сказаться на реализации их полномочий, доверия, оказанного народом Украины".

Верховная рада внесла изменение в конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Соответствующее решение во вторник поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых. Ранее, 30 августа, законопроект был одобрен в первом чтении, "за" проголосовали 363 депутата. В ходе прений против принятия законопроекта высказалась только фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", сославшись на нарушение регламента при принятии документа. Фракция в полном составе отказалась от участия в голосовании. Представители остальных фракций высказались "за".