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Кризис на Украине

Саперы обнаружили взрывчатку на территории шахты в Донецке

Речь идет о шахте имени Скочинского, где произошел взрыв, в результате которого погиб один человек

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Саперы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили промышленную взрывчатку вблизи места взрыва, произошедшего накануне на территории шахты имени Скочинского в Донецке. Об этом в четверг заявили в пресс-службе ведомства.

"Саперы группы пиротехнических работ РСЦ (Республиканского спасательного центра - прим. ТАСС) провели обследование места взрыва и прилегающей территории, найдена и передана следственной группе упаковка (300 г) промышленного взрывчатого вещества", - цитирует заявление Донецкое агентство новостей.

Взрыв на территории шахты имени Скочинского, расположенной в Донецке недалеко от линии соприкосновения, произошел в среду, в результате погиб сотрудник шахты. Для расследования инцидента в ДНР создана специальная комиссия с участием представителей МЧС и других ведомств.

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