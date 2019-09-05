Медведчук исключительно положительно оценил контакты Путина и Зеленского

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что исключительно положительно оценивает проведение телефонных разговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Исключительно положительно", - сказал Медведчук в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По его мнению, контакты лидеров двух стран ведут к урегулированию ситуации в Донбассе.

"Я думаю, тот обмен (удерживаемыми лицами между Украиной и Россией - прим. ТАСС), который должен состояться в ближайшие дни, - это результат этих разговоров", - добавил он.

Говоря о возможности своей встречи с президентом России в рамках ВЭФ, украинский политик отметил: "Поживем - увидим".